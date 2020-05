Meulebeekse onafhankelijken willen verder overleg in plaats van onbestuurbaarheid Valentijn Dumoulein

11u45 0 Meulebeke De vijf onafhankelijke gemeenteraadsleden blijven aandringen om tot een overlegd akkoord te komen. De onbestuurbaarheid van Meulebeke uitroepen heeft volgens hen geen zin en zien ze als “een gemakkelijkheidsoplossing”. De bal ligt daarmee in het kamp van de andere oppositiepartijen.

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) roept alle partijen op om op de volgende gemeenteraad de onbestuurbaarheid van Meulebeke in te roepen. Op die manier kan de gouverneur een externe bemiddelaar aanstellen. Hij meent dat verder overleg met de onafhankelijken over het nog niet goedgekeurde meerjarenplan geen zin heeft. Het knelpunt blijft het investeringsbudget van de komende jaren. De onafhankelijken willen dat de gemeente 3,3 miljoen aan voorziene investeringen schrapt omdat ze volgens hen nu niet aan de orde zijn.

“Haalbaar en betaalbaar”

“Terwijl dat akkoord volgens ons best haalbaar is”, zegt raadslid Peter D’Haeyere (onafhankelijk). “Wij gaan voor het compromis, niet voor een dictaat dat éénzijdig wordt opgelegd. Alle begrip voor de grootse ambities van de burgemeester, maar het moet allemaal haalbaar en betaalbaar blijven. Vandaar onze herhaalde vraag om de lat iets minder hoog te leggen. Op die manier hoeven we de belastingen ook niet te verhogen, beperken we de schuldenlast en vrijwaren wij de koopkracht voor de Meulebekenaren. De onbestuurbaarheid uitroepen is het ultieme dreigmiddel van de burgemeester om zijn zin te krijgen. Dit is echt veel te makkelijk. In de politiek probeer je tot een overeenkomst te komen, ook al is het moeilijk en vraagt het tijd.”

De onafhankelijken reiken nogmaals de hand naar burgemeester Verwilst om water bij de wijn te doen. “Waar een wil is, is een weg. Ook in Meulebeke. Maar alles begint bij die wil. We hebben maanden geprobeerd om te overleggen maar stoten telkens op een muur. Elke wijziging aan het door hen opgemaakte meerjarenplan was onbespreekbaar. Alle alternatieven werden de grond in geboord. Er was nooit overleg binnen de partij”, besluiten ze.

Dat betekent dat het stemgedrag van oppositiepartijen N-VA (vijf leden) of ZorgSaam (2 leden) cruciaal zal zijn. Zij laten voorlopig nog niet in hun kaarten kijken.