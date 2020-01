Meulebeekse milieuraad organiseert weer een kippenactie Valentijn Dumoulein

14 januari 2020

16u00 0 Meulebeke Het gemeentebestuur van Meulebeke organiseert weer een kippenactie. 150 gezinnen kunnen twee kippen tegen een gunsttarief kopen.

Omdat kippen nuttige verwerkers van groenten-, fruit- en tuinafval zijn, organiseert de gemeente al jaren een actie waarbij gezinnen voordelig kippen kunnen kopen. Kippen kunnen in een jaar moeiteloos vijftig kilogram van dat afval opeten. Via de milieuraad kun je nu twee kippen voor tien euro kopen. Een absoluut minimum voor het houden van kippen is vier vierkante meter. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier bij het digitaal loket op de website van de gemeente. De bestelde kippen kun je op zaterdag 28 maart van 8.30 tot 9.30 uur op de parking van OC Vondel in de Karel van Manderstraat 26 ophalen. Betalen doe je de dag zelf met gepast geld. Als je de kippen niet afhaalt op het voorziene tijdstip, vervalt je reservatie.