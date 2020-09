Meulebeekse Marktfrituur ruilt barak in voor hoekpand Valentijn Dumoulein

01 september 2020

16u31 0 Meulebeke Meulebekenaars die graag een frietje steken hadden het al langer gemerkt: de Marktfrituur zit sinds kort niet meer in zijn vertrouwde barak op de Markt, maar is verhuisd naar een hoekpand vijftig meter verderop. Uitbaters Katty Sijmkens en Philip Françoys hebben nu een ruimere keuken en dus ook iets meer gerechten die ze kunnen serveren.

Philip en Katty namen in oktober 2013 de frituur over van Heidi en Guy Bekaert en maakten er al gauw hun eigen plaatsje van. “En nu was de tijd aangebroken om naar een grotere locatie te verhuizen”, zegt Katty. “We horen ook het gerucht dat wij weg moesten omdat de Markt op termijn een heraanleg krijgt, maar dat is niet waar. Er deed zich een gouden kans voor toen het pand van voormalige slagerij Koen en Ann vrij kwam te staan en we hebben die gegrepen.”

Barak verdwijnt

De verhuis betekent dat de barak waar de frituur voorheen in zat en daarmee dus ook een stukje Meulebeekse frietcultuur op termijn zal verdwijnen. “Maar op deze locatie zijn we klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven”, zegt Katty. “We beschikken hier over veel meer plaats, extra koelcellen en een ruime keuken. In de zomer was het in de barak ook stikkend heet en in de winter ijskoud, terwijl wij en onze klanten dat probleem niet meer zullen hebben. Het betekent ook dat we meer gerechten kunnen aanbieden, van klassiekers als vol-au-vent en stoofvlees tot een croque en een slaatje. Vandaar ook de nieuwe ondertitel Friet en Fret, al merken we dat de meeste mensen toch enkel voor frietjes komen. Ook het online gebeuren draait door corona vlotter dan ooit en we willen dit nog verder uitbouwen. Op termijn willen we onze terras nog verfraaien, maar dat is nog toekomstmuziek.”

De Marktfrituur heeft nu als nieuw adres Holdestraat 9 en is van woensdag tot en met zaterdag open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21 uur. Op vrijdag is ze nog een uur langer open. Op zondag kan je er terecht van 18 tot 21.30 uur.