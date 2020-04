Meulebeekse gemeenteraad vindt wel digitaal plaats Valentijn Dumoulein

02 april 2020

12u05 0 Meulebeke De gemeenteraadszitting van woensdag 8 april zal digitaal en dus zonder publiek en pers plaatsvinden. Een stijlbreuk met het schepencollege, dat de voorbije weken wel nog fysiek plaatsvond.

Schepen Lieve Germonprez (onafhankelijk) klaagde eerder deze week nog aan dat het schepencollege niet digitaal mocht plaatsvinden, ondanks het feit dat ze crisismanager bij een huisartsenkring is en door de coronacrisis in contact komt met risicogroepen. De gemeenteraad gaat daarentegen wel digitaal en burgemeester Dirk Verwilst heeft daar een verklaring voor. “Een vergadering met 21 mensen levert nu eenmaal een groter risico op dan enkel de bijeenkomst van burgemeester en schepenen, die de dagelijkse werking van de gemeente moeten verzekeren”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Bovendien is het karakter van een schepencollege vertrouwelijk en kan er via videovergaderen niet verzekerd worden dat er anderen niet kunnen mee luisteren. Bij de gemeenteraad gaat het overigens enkel om een online stemsysteem, waardoor het debat op voorhand in twee rondes via mail en vraag en antwoord moet plaatsvinden.”

Ondertussen heeft provinciegouverneur een schrijven verstuurd waarin alle vergaderingen van lokale besturen door de coronacrisis geadviseerd worden digitaal te gaan.