Meulebeekse burgemeester richt zich in videoboodschap tot bevolking: “Laat barbecue en feestjes nog even opzij” Valentijn Dumoulein

11 april 2020

12u11 1 Meulebeke Enkele collega-burgemeesters deden het hem al voor, maar nu richt ook de Meulebeekse burgemeester Dirk Verwilst zich in een videoboodschap tot zijn inwoners. Hij bedankt hen om de coronamaatregelen te respecteren vraagt nog enkele weken geduld uit te oefenen, maar bedankt tegelijk ook het verplegend personeel voor hun werk.

“Sla nog even die samenkomsten af en laat ook barbecue en feestjes nog even op zij, want ze zijn nog niet verantwoord”, zegt de burgemeester onder andere. “Veel mensen vragen me ook hoe het met de gezondheid van onze bevolking is gesteld. Op vandaag kan ik meedelen dat er vijftien Meulebekenaren in het ziekenhuis zijn opgenomen, de ene al wat zwaarder getroffen dan de andere. We wensen die mensen het allerbeste toe en hopen dat ze snel genezen. Ik wil ook alle dokters, verplegend en verzorgend personeel bedanken en hen een schouderklopje geven voor hun harde werk aan de frontlinie. Nog vier weken op de tanden bijten en we kunnen ons gewone leven hopelijk terug opnemen.”

