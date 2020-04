Meulebeekse band Millbrooks lanceert nieuwe single ‘Marilyn’ Valentijn Dumoulein

21 april 2020

11u54 0 Meulebeke De Meulebeekse band Millbrooks laat met ‘Marilyn’ een nieuwe single op de wereld los.

Millbrooks bestaat uit zanger-gitaristen Yves Vandendriessche en Alexander Verguchten, gitarist Frederik Verguchten en bassist Giel Vanthournout. Allen hebben ze hun roots in Meulebeke en die link sijpelde ook door in hun bandnaam. Nu woont alleen Yves nog in Meulebeke, de rest is naar Gent verhuisd. Sinds vorig jaar kunnen ze ook rekenen op de Brugse drummer Stan Van Acker.

Vorig jaar brachten ze al een EP uit, maar nu is er dus ook een nieuwe single. “Met ‘Marilyn’ vertellen we een verhaal over de verderfelijkheid in de showbusiness”, vertelt Yves. “Nergens anders kan succes sneller omslaan, wat soms bijzonder pijnlijk is om aan te zien. Het nummer heeft vooral een uitgebluste actrice op het oog die haar dagen nu noodgedwongen vult met rommelprojecten. Ze hunkert naar de schijnwerpers waar ze in de jaren ’80 ooit kort van heeft geproefd.”