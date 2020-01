Meulebeeks Dichters Collectief pakt uit met ‘Dichter bij Kunst’ Valentijn Dumoulein

13 januari 2020

11u46 0 Meulebeke Het Meulebeeks Dichters Collectief pakt op zondag 26 januari om 10 uur uit met de voordrachtvoormiddag ‘Dichter bij de Kunst’. Plaats van afspraak is de zaal van de Academie voor Muziek en Woord in OC Vondel in de Karel van Manderstraat 26. Het gaat om een activiteit in het kader van de Week van de Poëzie.

“Dit is de vierde editie die we brengen”, vertelt Luc Bouckhuyt. “Na ‘Dichter bij huis, poëzie(n) in Lucifer’, ‘Dichters slopen muren’ (waarbij autochtone en allochtone dichters het podium deelden), en ‘Vers geregeld’ wordt nu ‘Dichter bij Kunst’ op de bühne gebracht. Negen Meulebeekse dichters brengen een poëtische voorstelling van een artistiek werk van een kunstenaar.”

Volgende dichters nemen deel en behandelen een kunstwerk van: Linda Denys (Marc Dejonghe en Filip Santens), Carine Tallieu (Stefan Broeckx), Hanne Delmotte (Ria Valcke), Tom Veys (Lies Vanloocke), Geert Tallieu (Filip Bisschop), Johny Boussauw (Eddy Delecluyse), Lieven Van Parys (Frans Vercoutere), Nico Wille (Gilles Van Schuylenbergh), Luc Bouckhuyt (Rik Vermeersch en Marc Vanhecke).

Leerlingen van de muziekacademie zorgen tussendoor voor een muzikaal intermezzo. De inkom is gratis. Na de voorstelling wordt er op het dichterlijk samenzijn geklonken. Parkeermogelijkheid is er op de parking van het OC Vondel. ‘Dichter bij Kunst’ komt tot stand in samenwerking met de bib, de gemeente Meulebeke en de Academie voor Woord en Muziek.