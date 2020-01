Meulebeeks Dichters Collectief organiseert poëzienamiddag Valentijn Dumoulein

06 januari 2020

15u25 0 Meulebeke Het Meulebeeks Dichters Collectief organiseert op zondag 26 januari een poëzievoormiddag in de bib. Het thema is ‘Dichter bij de kunst’.

Voor het publiek wordt het niet alleen een kennismaking met poëzie van eigen bodem, maar ook een warme ontmoeting met het werk van plaatselijke kunstenaars, afgewisseld met enkele muzikale intermezzo’s.

De activiteit is ook de start van de Week van de Poëzie. De bib zet daarbij haar collectie poëzie in de kijker en voor iedereen is er een bladwijzer met warme woorden. Je kunt tussen 10 en 12 uur terecht in de bib in de Karel van Manderstraat 26. Het gaat om een samenwerking met de Academie voor Muziek en Woord.