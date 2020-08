Melanie opent gezonde voedingszaak Lo(w)cal Valentijn Dumoulein

26 augustus 2020

13u02 1 Meulebeke Wie een gezonde maaltijd in Meulebeke wil krijgen, kan sinds kort terecht in Lo(w)cal, de nieuwe voedingszaak van Melanie Vandewaetere in de Oostrozebeeksestraat 161. Ze wil er mensen leren kennismaken met pure en koolhydraatarme producten.

“De naam van de zaak geeft het uiteraard al een beetje weg”, erkent Melanie. “Ik vond dat er in eigen streek geen aanbod was voor wie een gezonde maaltijd wil eten en zelf was ik al langer bezig met gezonde voeding. Die hobby is stilaan een passie geworden en daarom besloot ik deze winkel te openen.”

In bijberoep

Melanie staat in september opnieuw voor de klas als leerkracht in de Heilige Familieschool in Tielt, maar in bijberoep wil ze haar medemens dus kennis laten maken met de wondere wereld van koolhydraatarm en suikervrij eten. “Je kunt hier terecht voor zelfgemaakte slaatjes, maar ook sauzen zonder suiker, zelfgemaakte granola , zoetstof voor diabetici en nog een reeks bijhorende producten”, legt ze uit. “Je vindt hier een koolhydraat- en suikerarm aanbod, met bijvoorbeeld ook koekjes en brownies in die stijl. Wie deze voedingsstijl ontdekt, merkt al snel dat je beter slaapt en goed gewicht kunt verliezen, maar het heeft uiteraard invloed op heel wat meer zaken.”

Lo(w)cal is open op woensdag van 14 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 18 uur. Je kunt er ook op afspraak terecht op 0478/20.28.08 en via lowcal@gmail.com. Omdat niet iedereen in de buurt woont, heeft ze met lowcal.store ook een handige webshop.