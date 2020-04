Mede-oprichter Tieltse boerenmarkt overleden Valentijn Dumoulein

20 april 2020

10u10 6 Meulebeke In rusthuis De Zonnewende in Meulebeke is zaterdag Noël Bossuyt op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was de vader van schepen Danny Bossuyt en in eigen streek een bekend land- en tuinbouwer. Hij stond indertijd mee aan de wieg van de Tieltse boerenmarkt.

Noël was getrouwd met Mariette D’Oosterlinck, die vijf jaar geleden al overleed. Ze zagen elkaar voor het eerst toen de zus van Noël trouwde met de broer van Mariette. Ze traden in 1957 in het huwelijksbootje. Het koppel woonde jaren op het huidige Valkenhof. “Vlakbij kasteel Ter Borcht, waar ze jarenlang producten aan huis brachten”, blikt Danny terug op het leven van zijn vader. “Ze baatten een landbouwbedrijf met melkvee en tuinbouwgewassen uit, met onder andere aardbeien, melk, boter en kaas als producten.”

Boerenmarkt

Noël was samen met Etienne Cool een van de oprichters van de Tieltse boerenmarkt. “Hij heeft er twintig jaar met een kraam met aardbeien en witloof gestaan en we zijn er geregeld mee gaan helpen”, gaat Danny verder. “Later verhuisden ze naar de Paanders en uiteindelijk naar de Gentstraat. Sinds 2019 verbleef hij in De Zonnewende.”

Noël kan begroet worden in rouwcentrum Sabbe in de Tieltstraat 76 in Meulebeke, van maandag tot woensdag van 16.30 tot 19 uur. De uitvaart is door de coronamaatregelen in intieme kring, maar op 7 november vindt om 18 uur een herdenkingsmis plaats in de Sint-Amanduskerk op de Markt.