Mazout op Devebeek door afbraakwerken op Okaysite LSI

12 maart 2020

14u36

Bron: LSI 0 Meulebeke Op de Devebeek in Meulebeke drijft sinds woensdagnamiddag een laagje mazout. Die is afkomstig van een tank die scheurde bij de afbraakwerken op de Okaysite.

Woensdagavond maakten heel wat omwonenden zich zorgen over de mazout die ze op het water langs de Ter Borchtlaan zagen drijven. Bij momenten was er ook sprake van een indringende mazoutgeur. De brandweer probeerde met een milieucontainer het probleem op te lossen. Volgens de politie kwam maar een kleine hoeveelheid mazout in het water terecht en is de oorzaak van de problemen al gevonden en opgelost. Supermarkt Okay in de vlakbij gelegen Astridlaan gaat onder de sloophamer en maakt plaats voor een nieuwbouw. Tijdens die werken kwam een hoeveelheid mazout uit een tank vrij. Door de hevige regen van de voorbije dagen kwam dat ook in het water van de Devebeek terecht.

Amper een maand geleden kwam ook al mazout in de beek terecht. Toen lag de tank van een bus op domein Ter Borcht aan de oorzaak.