Mazout op Devebeek afkomstig van mazouttank bus LSI/VDI

19 februari 2020

15u02

Bron: LSI/VDI 0 Meulebeke De Devebeek in Meulebeke had de voorbije dagen af te rekenen met een vervuiling met mazout.

Het goedje was afkomstig van een te volle mazouttank van een bus die in de buurt van domein Ter Borcht geparkeerd was. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse om de beek wat af te dammen en de mazout te absorberen. De politiezone Midow stelde een proces-verbaal op. Wellicht zal de vervuiler via de verzekering voor de kosten moeten opdraaien.