Mattis Tanghe loopt naar tweede nationale jaarprestatie op 800m : “Enorm spijtig dat het BK voor junioren is afgelast” Gunther Dekie

24 september 2020

18u56 0 Meulebeke Door de strenge coronamaatregelen kregen atleten in de zomer maar weinig mogelijkheden om wedstrijden te lopen. Het kwam er dan ook op aan om de luttele kansen met beide handen te grijpen. Eerstejaarsjunior Mattis Tanghe deed zelfs meer dan dat en overtrof zichzelf door op de 800m een knaltijd van 1.54.84 neer te zetten. De Meulebekenaar staat daarmee tweede op de nationale jaarranglijst. “Het is jammer dat er voor de junioren dit jaar geen BK is,” zegt hij.

Mattis Tanghe had op de micromeeting van AV Molenland eind augustus al indruk gemaakt door tegen de wind in naar 1.57.38 te lopen op de 800m. Afgelopen weekend verbaasde hij iedereen door in Torhout af te klokken na 1.54.84. “Ik was al heel tevreden met mijn tijd van 1.57.84, maar dat ik onder de 1.55 ging lopen, had ik nooit verwacht”, aldus Tanghe. “Ik werd 600m perfect gegangmaakt door Aurèle Vandeputte, maar in de laatste 200m stond ik er alleen voor. Met wat tegenstand zat er misschien nog een snellere tijd in. Maar ik ben sowieso super tevreden met mijn prestatie.”

Heel vreemd seizoen

Met zijn tijd zette de Molenlander de tweede nationale prestatie van het jaar neer bij de juniores en dat maakt het des te jammer dat er dit jaar geen BK voor junioren op het programma stond. “Dat vind ik heel erg spijtig en eigenlijk totaal niet kunnen”, gaat hij voort. “Door de coronamaatregelen was het een heel vreemd seizoen. Ik heb lange tijd gedacht dat het BK zou doorgaan en daar trok ik mij aan op. Toen het uiteindelijk toch werd afgelast, zat ik een weekje diep. Ik had immers heel goed getraind. Uiteindelijk vond ik mijn motivatie terug, want er stonden nog een paar mooie micromeetings in Tielt en Torhout op het programma.”

Atletiekfamilie

Mattis Tanghe, die pas twee jaar geleden de voetbalschoenen inruilde voor de spikes, komt uit een echte atletiekfamilie. Vader Jeroen en moeder Nathalie D’hondt doen al heel hun leven aan atletiek en ook zus Margot, afgelopen winter zilver op het BK veldlopen bij de cadetten, en broer Jens zijn actief bij AV Molenland. “Mijn vader liep als tweedejaarsjunior ooit 1.53 op de 800m en met mijn tijd kom ik toch al in de buurt. Die chrono zou ik volgend jaar uiteraard graag verbeteren. Daarnaast droom ik natuurlijk ook van een medaille op een nationaal kampioenschap”, besluit hij.