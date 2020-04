Man riskeert twaalf maanden cel voor jarenlange stalking Alexander Haezebrouck

29 april 2020

17u23 0 Meulebeke Een veertiger uit Meulebeke riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden voor de jarenlange stalking van zijn ex-vriendin. “Hij volgde haar vijf jaar permanent als een luis in de pels”, zei de advocaat van het slachtoffer.

Beiden hadden een relatie, maar die liep spaak. “Blijkbaar kon de man dat niet verkroppen en bleef hij haar jarenlang lastig vallen”, zei het openbaar ministerie. “Ook na herhaaldelijke vragen ermee te stoppen, deed hij dat niet. Ze veranderde van gsm-nummer, maar dat hielp niet. Ze hield ook bij wanneer hij haar achtervolgde. Dat bleek na onderzoek ook te kloppen met het telefonie-onderzoek.”

De beklaagde stopte pas met de stalking toen het parket de zaak doorverwees naar de rechtbank. “Mijn cliënt was op het waanzinnige af smoorverliefd op haar”, pleitte zijn advocaat, die een opschorting van straf vraagt. “Hij had voor haar zijn gezin achtergelaten, kort daarna liet ze hem doodleuk weten dat ze niet verder wou met hem. Dat brak hem en hij leed er ook professioneel onder. Op haar beurt stuurde ze hem nog berichtjes en hield hem aan het lijntje.”

Het slachtoffer vraagt slechts een symbolische schadevergoeding van één euro. “Ja, ik was smoorverliefd. Tot mijn hart uit mijn lichaam werd gerukt. Ze heeft me gebruikt, misleid, misbruikt, gekraakt en bedrogen. Mijn zelfvertrouwen is hierdoor gekraakt geweest. Ik heb haar nooit een strobreed in de weg gelegd”, besloot de man. Hij riskeert een celstraf van twaalf maanden, waarvan de helft met uitstel, en een boete van vierhonderd euro. Vonnis op 27 mei.