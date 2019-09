Man rijdt ’s nachts onder invloed over rotonde: maand rijverbod VHS

14u16 0 Meulebeke Een landbouwerszoon uit Meulebeke heeft van de politierechter een rijverbod van een maand en 1.200 euro boete gekregen omdat hij in dronken toestand een ongeval heeft veroorzaakt. Na een tennistraining, gevolgd door een bezoek aan de bar, reed H.D. op een rotonde in Marialoop rechtdoor.

Het ongeval gebeurde een jaar geleden. D. was gaan tennissen. De training was om 23 uur afgelopen, maar daarna trok de jongeman nog met vrienden naar de bar. Toen hij om 3.30 uur naar huis reed, had hij 3,4 pro mille alcohol in het bloed. Op Marialoopplaats reed hij gewoon rechtdoor in plaats van de rotonde te volgen. De politie kwam ter plaatse en D. moest onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven voor vijftien dagen.

De politierechter in Kortrijk confronteerde de landbouwerszoon met zijn gedrag. “Het was onverantwoord dat u nog achter het stuur kroop. Het ongeval is al bij al nog goed afgelopen. Maar het had ook anders kunnen uitdraaien als er een fietser of een andere zwakke weggebruiker in de buurt was geweest.” De landbouwerszoon legde uit dat hij eigenlijk niet van plan was nog in zijn auto te stappen, maar het uiteindelijk toch deed omdat hij dringend de dieren moest gaan voederen. D. kreeg een rijverbod van een maand en een boete van 1.200 euro. Door zijn blanco strafregister ontsnapt hij aan een alcoholslot.