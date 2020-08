Man die 88-jarige moeder probeerde te wurgen met een handoek krijgt 37 maanden cel LSI

25 augustus 2020

09u22

Bron: LSI 1 Meulebeke Een 46-jarige man uit Meulebeke is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 37 maanden en een boete van 800 euro. Hij heeft twee keer geprobeerd zijn 88-jarige moeder te wurgen met een handdoek. Geen poging moord, vond de rechter, maar wel een zwaar geval van slagen en verwondingen.

Wim L. was nog maar enkele weken opnieuw ingetrokken bij zijn moeder in Meulebeke nadat hij vier jaar in de gevangenis had gezeten. Op 31 januari merkte de thuisverpleegster van de 88-jarige moeder meteen dat er iets niet pluis was toen ze binnen kwam. Het gezicht van de vrouw zag rood, ze was erg angstig, er lagen handdoeken op tafel en de zoon was onder invloed. Met een smoes tegen de zoon dat ze naar het ziekenhuis gingen, kon ze de vrouw in veiligheid brengen. In plaats van naar het ziekenhuis reed de thuisverpleegster naar het politiebureau. Al in de auto vertelde de bejaarde en nagenoeg blinde vrouw wat er gebeurd was. Haar zoon had haar twee keer proberen te wurgen met een handdoek en had haar op de grond gegooid. Daarbij uitte hij ook niet mis te verstane bedreigingen. Volgens het openbaar ministerie is de man uit op de woning en het geld van zijn moeder. De man zit sindsdien in de cel.