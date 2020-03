Lutgarde stopt na liefst zestig jaar met haar kapsalon: “Hét geheim? Hier werd nooit geroddeld” Valentijn Dumoulein

05 maart 2020

14u41 0 Meulebeke Toen ze de kappersschaar voor het eerst hanteerde, stond koning Boudewijn op trouwen met Fabiola en was Congo net onafhankelijk verklaard. Om maar te zeggen dat Lutgarde Defour (76) er een lange carrière coupes knippen op heeft zitten. Weinigen doen het haar wellicht na, maar voor haar was het de evidentie zelve. “Had ik vorig jaar geen kapotte schouder opgelopen, dan was ik nog lang niet gestopt”, aldus de kranige zeventiger.

Tegenwoordig is er een toevloed aan barbierszaken of kappersketens, terwijl het kapsalon als onderdeel van iemands huis stilaan aan het verdwijnen is. Niet zo bij Lutgarde Defour. Zij besliste om schaar en kam rond de jaarwissel aan de haak te hangen, maar de inrichting en het materiaal liggen er precies nog bij zoals het al die jaren was. “En zeggen dat het voor mij allemaal begon bij mijn ouders thuis in de Spoorweglaan”, zegt ze. “Ik was zestien, het was mijn grote droom om kapster te worden en dus mocht ik les volgen aan de kappersschool in Kortrijk. Het werkte aanstekelijk, want ook mijn zus Monique stapte in het vak en zelfs mijn moeder heeft even haar geknipt. In de eerste jaren volgde ik op maandag een opleiding en de andere dagen van de week ontving ik klanten. Niet veel later vestigde ik mijn kapsalon in de Oostrozebekestraat en in 1994 trok ik naar de Vredestraat, waar ik nu nog altijd woon.”

Van vijf uur ‘s ochtends

In zes decennia zag Lutgarde allerlei snitten en trends passeren en dus moest ze zich geregeld bijscholen. “Op zich hoeft dat niet te verbazen, want we hebben een ragegevoelig beroep”, zegt ze. “Ik heb in al die jaren dan ook veel zien veranderen. Zo hadden de mensen ’s avonds vroeger nog tijd voor elkaar. Het gebeurde meer dan eens dat arbeiders na hun job in de fabriek na 20 uur nog hun haar lieten knippen en ook de zondagvoormiddag was populair. Net voor de misviering kwamen ze dan bij ons langs. Ik werkte toen zes dagen op zeven en vaste openingsuren hadden we niet. Klanten kwamen en gingen wanneer ze wilden. Er waren dagen dat ik al van vijf uur ’s ochtends stond te knippen en we sloten de deuren pas als de laatste vertrokken was. Met de komst van de televisie veranderde dat gaandeweg: de mensen hadden plots hun dagelijks feuilleton en je merkte dat toch. De laatste jaren bouwde ik af en was ik nog van woensdag tot en met zaterdag op afspraak bezig.”

Niet roddelen

Wie in de kappersstoel plaatsneemt heeft wat tijd en dan hoorde Lutgarde al eens wat. “Maar de regel was altijd: horen, zien en zwijgen”, is ze resoluut. “Ik heb hier véél gehoord, maar op dat vlak verschilde onze job niet veel van die van een goede cafébaas. Wie hier iets vertelde, kon er op rekenen dat het binnen deze vier muren bleef. Wat niet wil zeggen dat hier geroddeld werd. Dat is wellicht de grootste misvatting rond onze job. Klanten wisten dat ze hier geen geruchten moesten komen rondstrooien en deden dat ook niet. Dat was een algemene regel en die werd door iedereen ook wel geapprecieerd.”

Steun van klanten

In 2002 sloeg het noodlot toe en overleed Lutgardes man Daniël aan een hartaderbreuk toen hij van een voetbalmatch terugkeerde. “Ik heb toen enorm veel steun van mijn klanten gekregen. Dankzij hen ben ik er bovenop gekomen en ben ik blijven verderdoen”, zegt ze. “Daarom wil ik nu ook uitdrukkelijk nog eens al mijn klanten bedanken voor de jarenlange trouw. Of ze nu twee keer per jaar of elke week kwamen, dat maakte voor mij niet uit: het waren allemaal goede klanten.”

Opvolging in de familie

Lutgarde passeerde tien jaar geleden vlotjes de gebruikelijke pensioenleeftijd, maar bleef vrolijk aan de slag. “Als iets je lange leven is en je haalt er plezier uit, waarom zou je dan stoppen?”, zegt ze. “Uiteindelijk was vorig jaar van moeten en betaalde ik de tol van zestig jaar knippen, net als veel kappers die al lang bezig zijn bleek ik een kapotte schouder te hebben en ook mijn knie wilde niet meer mee. Ik heb nog enkele maanden getwijfeld, maar heb nu beslist om er mee te stoppen. Toch ben ik blij dat het kappersvak binnen de familie blijft: Robbe, de kleinzoon van mijn zus is onlangs begonnen als kapper, dus ook in de toekomst blijft het in de familie en dat is wel fijn om te weten.”