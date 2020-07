Lochting Bierfeesten geannuleerd door coronacrisis CDR

19 juli 2020

19u53 1

Huisbrouwerij Klondiker zou op 15 augustus de derde editie van hun Lochting Bierfeesten organiseren. Tijdens het weekend namen ze echter de beslissing om dit evenement te schrappen. “Het lijkt ons niet verstandig om gezien de huidige situatie hiermee door te gaan. We kunnen de veiligheid van iedereen gewoon niet garanderen”, klinkt het. “We hopen er volgend jaar terug een spetterende editie van te maken. Uitstel is geen afstel! Ondertussen blijft Klondikers Garden in juli en augustus op zaterdag en zondag open. De tuin is zo opgesteld zodat er veilig een pintje gedronken kan worden.” Klondikers Garden vind je langs de Spoorweglaan.