Lijst van de Burgemeester is niet meer: VRIJ stapt na nog geen jaar uit kartel met CD&V Partij hekelt gebrek aan communicatie en participatie, maar blijft wel in meerderheid Valentijn Dumoulein

08 november 2019

Amper elf maanden na de start van de nieuwe legislatuur bestaat de Lijst van de Burgemeester niet meer. VRIJ stapt uit onvrede met het gebrek aan communicatie en overleg uit het kartel met CD&V. Doorslaggevende factor was dat de partij het meerjarenplan nog altijd niet heeft kunnen inkijken. De leden van VRIJ blijven wel zetelen in de meerderheid, maar kunnen door deze zet hun stemrecht meer laten gelden.

Wie goed oplette, kon eerder al enkele barsten in het huwelijk van VRIJ en CD&V zien. Zo stemde VRIJ in januari nog tegen de belastingverhoging die CD&V wilde doorvoeren. Die werd uiteindelijk een jaar uitgesteld. Ook de aankoop van een stuk grond voor de uitbreiding van sport- en recreatiedomein Ter Borcht lag gevoelig. VRIJ hekelde dat de bestemming van de grond nog niet concreet was uitgewerkt en wilde eerst die garantie, maar die kwam er niet.

“Botsen op een muur”

Het meerjarenplan was de druppel die de emmer deed overlopen. “Dat moet eind dit jaar af zijn en we hebben dit binnen de Lijst van de Burgemeester nog geen enkele keer besproken”, zuchten gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru (VRIJ) en schepen van Sociale Zaken Lieve Germonprez (VRIJ). “Daarnaast heeft CD&V een reeks afspraken niet nagekomen. We hebben meermaals proberen duidelijk te maken dat het nieuwe politiek voeren gelijk staat aan samenwerken, maar we botsen op een muur. CD&V beperkt zich tot louter meedelen van beslissingen aan ons en dat amper twee dagen voor de gemeenteraad.”

“We hebben herhaaldelijk geprobeerd een dialoog op te starten en overlegmomenten af te spreken, maar daar kwam geen reactie op. Begin juni werden ons plots partijstatuten opgedrongen waaruit bleek dat alles binnen de Lijst van de Burgemeester voortaan met een tweederde meerderheid zou beslist worden. In de praktijk zouden we zo als kartelpartner buitenspel gezet worden en nooit een rol van betekenis kunnen spelen. Daar gingen we dus niet mee akkoord.”

Van kartel naar coalitie

VRIJ stapt dus uit de Lijst van de Burgemeester, maar blijft als aparte partij in de meerderheid zetelen. Ze is daarin vertegenwoordigd door schepen Lieve Germonprez, gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru en gemeenteraadslid Peter D’haeyere. “We geloven nog altijd in een positieve samenwerking over partijgrenzen heen en zijn bereid in coalitie met CD&V samen te werken, op voorwaarde dat onze basisprincipes gerespecteerd worden”, gaat Lieve verder. “Door als aparte partij te zetelen, moeten we ook apart over de zaken stemmen en kunnen we zo hopelijk meer inzicht en beslissingsrecht krijgen.

Burgemeester reageert

Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) betreurt de beslissing van VRIJ. “Ik had graag de rit van de Lijst van de Burgemeester met de hele ploeg uitgereden, maar ze hebben zelf beslist nu al uit die wagon te stappen”, reageert hij. “Ik sta altijd open voor dialoog, maar als een relatie niet lukt, dan moet je keuzes maken. Ik betwijfel evenwel of het nu beter zal zijn om als coalitie verder te gaan in plaats van in het kartel te blijven.”

De kritiek dat er geen debat en overleg is, vindt de burgemeester niet terecht. “De leden van VRIJ zaten jaren in de oppositie en het is precies alsof ze zich nog in die modus wanen. Het schepencollege heeft nu eenmaal zeggenschap over de dagelijkse werking van de gemeente, maar we koppelen uiteraard wel terug naar partijgenoten, maar dat wordt door hen blijkbaar anders ervaren. Wat het meerjarenplan betreft was er overigens een uitnodiging, maar daar zijn ze niet op ingegaan.”

Schepencollege verplaatst

Schepen Lieve getuigt ook over persoonlijke aanvallen. “Nadat we tegen de belastingverhoging gestemd hadden, werden de schepencolleges plots van woensdag naar maandagnamiddag verplaatst omdat ze wisten dat ik door mijn werk altijd te laat zou zijn”, zegt ze. De burgemeester nuanceert: “Nog voor de legislatuur van start ging werd aangeraden halftijds te gaan werken, wat alle andere schepenen gedaan hebben, maar zij niet. De voorbije dertig jaar vond het schepencollege altijd op maandag plaats, maar voor haar hebben we die in januari nog even op woensdag gezet, maar ook daar kon ze niet altijd op tijd komen of vertrok ze vroeger, waardoor we het college dan maar weer naar maandag hebben verplaatst.”

Hoe het nu verder moet, zal ook volgens de burgemeester nog blijken. “Dit wordt een uitdaging, want het wantrouwen tussen onze partijen zal hierdoor alleen maar vergroten. Ze spelen een gevaarlijk spel. Ik hoop vooral dat ze de toekomst van de gemeente niet hypothekeren, want die blijft voor mij het belangrijkste.”