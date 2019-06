Leerlingen leggen succesvol fietsexamen af VDI

06 juni 2019

16u29

Bron: VDI 0

Recent ging het grote fietsexamen voor de zesdeklassers van de Sint-Amandusschool in Meulebeke door. Ze trapten de dag af aan het sport- en recreatiedomein Ter Borcht. De leerlingen fietsten individueel en legden een route van ongeveer 6 kilometer af. Tijdens de route worden 6 vaardigheden geëvalueerd, waaronder links kunnen afslaan, voorrang verlenen op een kruispunt, enz...Onderweg stonden 24 controleurs en begeleiders. Voor de beste veiligheid patrouilleert de politie langs het bewegwijzerde parcours. 's Avonds wachtte alle medewerkers in het restaurant van de school een evaluatie en bedanking.

“Het grote fietsexamen vormt het sluitstuk van een verticale leerlijn fietsen. Hiermee kunnen we testen of de zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Als ze slagen voor zes vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud”, verduidelijkt leerkracht Martine Belaen.