Leerkrachten als poetsvrouwen voor de klas in Marialoopschool: “Want één van hun hoofdtaken is nu ontsmetten” Charlotte Degezelle

18 mei 2020

10u57 10 Meulebeke Dertig leerlingen van de Marialoopschool kwamen maandagmorgen voor het eerst in weken weer naar school. Daar bleek door de coronamaatregelen niets meer als voorheen. Maar de school koos ervoor om een ludieke draai te geven aan de heropstart. Vorige week al kregen ze een filmpje te zien waarin schoolmascotte Iboe de uil het goede voorbeeld geeft en maandagmorgen werden ze wegwijs gemaakt in hun coronaproof gemaakte school door piccolo’s. De juffen waren op hun beurt uitgedost als poetsvrouwen.

Het leek maandagochtend wel 1 september in de Marialoopschool. De leerlingen werden er verwelkomd met muziek en heel wat ouders namen foto’s of maakten filmpjes van hun spruit aan de schoolpoort. Maar al snel werd het voor de leerlingen duidelijk dat de rest van het schooljaar in een strak keurslijf is gestopt. Wie op school arriveerde, moest eerst de handen ontsmetten en vervolgens ging het via looplijnen en pijlen naar de eigen bubbel. Geen knuffels met de vriendinnen of highfiven met de kameraden, maar afstand bewaren. Toch toonden heel wat leerlingen zich enthousiast om eindelijk weer op school te zijn. “Ik ben superblij, want ik heb de school heel hard gemist”, vertelt Denissa Ostyn uit het zesde leerjaar. “Ik kijk er niet alleen naar uit om mijn vriendinnen terug te zien, maar ook de juf en eigenlijk verlang ik ook om gewoon weer op de schoolbanken te zitten. Binnen enkele weken zit de lagere school er voor mij op en vanaf volgend schooljaar trek ik naar het Sint-Jozefsinstituut in Tielt, dus het is een belangrijk schooljaar voor mij. Ik had de voorbije weken wel wat zenuwen dat ik onvoldoende voorbereid zou zijn op de overstap. Het is dan ook een geruststelling dat ik hier terug ben. En ja, het zal anders zijn. Maar de school heeft ons vorige week al een filmpje gestuurd zodat we goed weten wat kan en mag.”

Hotel

In dat filmpje zie je directrice Eva Rubens als schoolmascotte Iboe en het lerarenkorps uitgedost als piccolo’s en poetsvrouwen. Zo liepen ze er ook maandagochtend bij. “We wilden graag iets leuks doen voor de heropstart”, zegt directeur Eva Rubens. “Zo kwamen we uit bij het verhaal van het hotel met de piccolo’s die de gasten ontvangen en de weg wijzen. Daarnaast verkleedden de leerkrachten zich als poetsvrouwen, want één van hun hoofdtaken is nu ontsmetten.” Dat initiatief maakte het niet alleen leuk voor de leerlingen, maar werd ook geapprecieerd door de ouders. “Ze hebben alles hier fantastisch georganiseerd”, reageert Xavier Decour, papa van Axana uit het tweede leerjaar. “Zowel Axana als wij zijn heel blij dat ze terug naar school mag, al is haar mama wel wat ongerust omdat het toch aanpassen is. Maar als ik alles hier zo zie, dan ben ik overtuigd dat alles vlot zal verlopen.”

Woensdag, javeldag

Het team van de Marialoopschool startte allesbehalve onbezonnen opnieuw op. De voorbije weken werd er volop gepuzzeld en de infrastructuur onderging een stevige transformatie om de kinderen veilig te kunnen ontvangen. “Het eerste, tweede en zesde leerjaar zijn opgedeeld in twee bubbels. Het ene deel van de klas komt naar school op maandag en donderdag, de andere op dinsdag en vrijdag. Woensdag is javeldag. Dan wordt de school grondig gereinigd”, duidt de directrice. “Elke leerling heeft z’n vaste bank in de klas, elke klas heeft een tijdsslot om naar het toilet te gaan, eten gebeurt ’s middags in de klas en elke groep heeft pauze op een ander moment zodat de verschillende bubbels van elkaar gescheiden blijven. Bovendien ontsmetten de leerlingen samen met de juf op het einde van de lesdag hun lokaal waarna de poetsvrouw nog aan de slag gaat. Het was een stevige uitdaging om alles georganiseerd te krijgen, zeker omdat we ook nog eens 30 kinderen in de opvang hebben. Maar voorlopig ben ik alvast heel tevreden over hoe alles verloopt.”