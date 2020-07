KVG schrapt kerstconcert Valentijn Dumoulein

30 juli 2020

14u17 0 Meulebeke Kwestie van er vroeg bij te zijn: de Katholieke Vereniging voor mensen met een handicap schrapt door de coronacrisis nu al zijn kerstconcert dat in december 2020 zou plaatsvinden.

Om de twee jaar wordt in de Sint-Amanduskerk te Meulebeke een kerstconcert georganiseerd ten voordele van de Katholieke Vereniging voor mensen met een handicap. “Normaal gezien zou er in december 2020 opnieuw een kerstconcert doorgaan. Door de coronacrisis is dit echter onmogelijk”, zegt coördinator Daniël Vanpoucke. “Met het evenementenbureau en alle betrokkenen werd een akkoord bereikt om het geplande kerstconcert met Dana Winner in de Sint-Amanduskerk uit te stellen tot 12 december 2021.