Koor Crescendo pakt uit met aperitiefconcert

14 juni 2019

Tijdens het komende kermisweekend pakt koor Crescendo op zondag 16 juni om 11 uur voor het eerst uit met een aperitiefconcert. Het evenement vindt plaats in de feestzaal van dienstencentrum Ter Deeve in de Bonestraat in Meulebeke. Bedoeling is de vreugde van het wekelijks zingen over te brengen op het publiek. Het koor wordt gedirigeerd door Leen Van Hee en brengt onder andere liederen van Ramses Shaffy, Tom Manders, Herman Van Veen en Raymond van het Groenewoud. Nele Vercampt van het Sint-Laurentiuskoor uit Wielsbeke begeleidt a capella. Kaarten kosten vijf euro en zijn te krijgen bij de koorleden, op 0472/56.87.81 of via yde.mr@telenet.be.