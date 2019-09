KLJ pakt uit met Highland Games VDI

12 september 2019

16u14

De Schotse hoogvlaktes liggen dit weekend eventjes aan de hoeve Martens aan de Haandeput. De lokale KLJ pakt op zondag 15 september immers uit met zijn Highland Games. Er zijn verschillende opdrachten waar je kracht, behendigheid en teamwerk voor nodig hebt. Je kan je inschrijven per groep van maximum tien personen en strijden voor de overwinning. Er is ook een drankbar voorzien. Inschrijven kan via 0492/92.42.29 (na 19 uur).