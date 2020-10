Klacht over mogelijke fraude bij werken aan kasteel Ter Borcht blijkt ongegrond Valentijn Dumoulein

13 oktober 2020

16u16 0 Meulebeke Een klacht over mogelijk gesjoemel bij restauratiewerken aan kasteel Ter Borcht in Meulebeke is zonder gevolg geklasseerd. De klachtindiener kon uit interne documenten afleiden dat het gemeentebestuur voorbereidende werken voor de keuken van het kasteel onder de noemer schilderwerken had ingeschreven.

Er vonden de voorbije maanden renovatiewerken aan het interieur van kasteel Ter Borcht plaats, maar door het uitblijven van een meerjarenplan en dus het ontbreken van vers geld vielen de werken eind augustus stil. Voor dat gebeurde liet de gemeente nog werken uitvoeren die aanvankelijk niet gebudgetteerd stonden en waar dus geen extra geld voor kon worden vrijgemaakt. Volgens onze bronnen gaat het om een bedrag van 17.000 euro dat dient om voorbereidende werken uit te voeren voor de installatie van een keuken voor een horecazaak in het kasteel, iets waar eerder al discussie over was in de gemeenteraad.

Aanzienlijke vertraging

“Daarop is met de aannemer afgesproken om die meerwerken onder een andere noemer ‘schilderwerken’ in het bestek op te nemen zodat de uitgevoerde werken toch nog konden vergoed worden”, zegt Tom Janssens van het Parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De klachtindiener vond dat verdacht en rapporteerde dat aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Daar vonden ze dat de klacht zich in de strafrechterlijke sfeer bevindt en daarop kregen wij die binnen”, vervolgt Janssens. “Uit het dossier blijkt evenwel dat de werken aanzienlijke vertraging hadden en gebrekkig verliepen door het uitblijven van een meerjarenplan. De aannemer en architecten hadden daarvoor al een ingebrekestelling naar de gemeente verstuurd. Omdat het stilleggen van de werf aanzienlijke meerkosten met zich zou mee brengen is om die reden nog naar een alternatieve oplossing gezocht voor het eind augustus zover was. Na onderzoek is de klacht echter geklasseerd omdat er onvoldoende bewijzen van bedrieglijk opzet zijn.”

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) is tevreden met de uitkomst. “Het gezond verstand zegeviert”, zegt hij. “Dit heeft niks met fraude te maken, maar in het belang van de gemeente wilden we belangrijke financiële middelen niet verloren laten gaan. Anders gingen de werken aan het kasteel nog vroeger dan augustus stilgevallen zijn.”