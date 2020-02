Kinderen Sint-Amandusschool isoleren het beste ijsblokken (en leren zo bij over klimaatopwarming) Valentijn Dumoulein

17 februari 2020

12u49 0 Meulebeke Hoe maak je klimaatopwarming bevattelijk voor scholieren? Door hen te vragen een ijsblok zo lang mogelijk te bewaren. Dat was toch de opdracht die ze de voorbije week via Milieuzorg op School tot een goed eind moesten brengen.

De Meulebeekse scholieren mochten aan het begin van het schooljaar een eigen ‘klimaatbende’ vormen. Dat accentueerden ze maandagvoormiddag met een eigen vlag en slogan en tegelijk kregen ze de resultaten te horen van hun nieuwe opdracht. “We willen hen een jaar lang op een positieve, bevattelijke en onderzoekende manier bewust maken van de gevolgen van de klimaatopwarming en hoe ze kunnen helpen die zo minimaal mogelijk te houden”, legt MOS-begeleidster Joke Oosterlijnck uit.

Na 54 uur

Vorige week maandag kregen alle klassen een ijsblok. Ze moesten proberen die zo lang mogelijk te bewaren. “Ze konden zelf kiezen hoe ze die blok isoleerden”, zegt milieuschepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “De ene klas ging aan de slag met diepvrieszakken en aluminium, de andere met koelboxen of bubbelplastic. Uiteindelijk is de ijsblok van de klas van juf Carine van de Sint-Amandusschool na 54 uur het meest intact gebleven. Hij was slechts 1,21 procent gesmolten. Dat resultaat zetten ze neer door onder andere isomo als isolatie te gebruiken.”

De klas van meester Geert, ook uit de Sint-Amandusschool, was tweede. Hun ijsblok smolt slechts met 2,23 procent. In de Paandersschool gebruikten ze geen isolatiemateriaal en die ijsblok smolt zestien procent, het meest van alle klassen.