Kinderen Marialoopschool verkopen schoteldoeken voor goede doel Valentijn Dumoulein

25 november 2019

18u02 0 Meulebeke De leerlingen van het derde leerjaar van de Marialoopschool hebben een mini-onderneming opgericht waarmee ze twee goede doelen steunen. Ze verkopen katoenen schoteldoeken met een eigen print.

“Met de mini-onderneming ondersteunen we twee Afrikaanse projecten: Rainbow4Kids in Ukunda en Let us Change in Ethiopië”, zegt juf Lieve Verstraete. “Onze leerlingen zetten zich in om kansarme leeftijdsgenootjes een betere toekomst te geven. De projecten helpen enerzijds onderwijs bevorderen en anderzijds om straatkinderen betere zorgen te geven. Het is goed om al heel jong te ervaren dat wij in een bevoorrecht deel van de wereld wonen. Ervan genieten is prima, maar ook delen en anderen mogelijkheden geven is belangrijk.”

De school organiseerde reeds een aperitiefconcert met als thema ‘Grenzeloze liefde’. Daarnaast verkoopt ze katoenen schoteldoeken met een eigen print. “Die meten veertig op veertig centimeter”, aldus Lieve. “Deze grote werkdoek is sterk, kan veel water opnemen en mag heet gewassen worden. Daarnaast verzamelen we ook rosse (en andere) muntjes. Die kan je in de school afgeven of bij plaatselijke winkeliers als bakker Carlo en Nathalie, ’t Hoeveke, bloemen Annemoon en apotheker Isabelle Aernout op de Marialoopplaats 6. Bij haar kan je ook de katoenen doeken kopen en dat nog tot eind januari 2020.”’

Het is ook mogelijk een rechtstreekse donatie te doen op de rekening van Marialoopschoolkinderenhelpenafrika via IBAN BE88 7350 4269 5041.