Kevin Braekevelt (38) krijgt eerbetoon tijdens reclame- en reuzenstoet Vader van twee overleed een jaar geleden bij het openen van een obus Valentijn Dumoulein

31 mei 2019

11u36

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Kevin Braekevelt (38), die vorig jaar bij het openslijpen van een obus om het leven kwam, krijgt tijdens het kermisweekend in Meulebeke een mooi eerbetoon. De jonge vader van twee kindjes was een trouwe medewerker van de reclame- en reuzenstoet en die zal daarom in het teken van hem staan. Alle wagens krijgen een witte ballon met zijn naam op.

Op vrijdag 25 mei 2018 sloeg het noodlot toe toen Kevin in de werkplaats van familiebedrijf Grondwerken Braekevelt in Tielt tussen lading aangekochte kasseien een obus ontdekte. Hij was reeds langer gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog, zelfs in die mate dat hij eerder dat jaar nog archeologen in de Westhoek assisteerde bij opgravingen. Ook toen vonden ze regelmatig obussen, maar die lieten ze vakkundig ontmantelen door ontmijningsdienst DOVO. Dit keer handelde Kevin toch op eigen houtje, maar door een inschattingsfout ontplofte het springtuig.

In mineur

“We waren in volle voorbereiding voor onze eerste Beren City Trail, een loopwedstrijd door openbare gebouwen, toen we het nieuws vernamen”, vertelt Johnny Wastijn van het Meulebeekse kermiscomité. “We hoorden op de radio dat een aannemer bij het openen van een obus gestorven was. Pas na een paar telefoontjes werd het duidelijk dat het om Kevin ging. Onze wereld stortte in. We dachten er nog even aan om de loopwedstrijd te annuleren, maar konden dat ten opzichte van de deelnemers niet maken, al verliep het evenement voor ons ’s avonds wel in mineur. Ook bij de reclamestoet zondag, die traditioneel de reuzenstoet vooraf gaat, was dat het geval. Er rijden altijd heel wat (vracht)wagens van hun bedrijf mee, maar dat was toen uiteraard niet het geval.”

Toen het comité in 2012 de reclamestoet lanceerde, was Kevin meteen een van de grote trekkers van dit nieuwe initiatief. “Ik ken zijn vader Wim al heel lang”, blikt Johnny terug. “Ze hebben ooit nog in opdracht ons ouderlijk huis afgebroken. Nadien zijn we altijd contact blijven houden en zo is er ook met Kevin een vriendschap ontstaan. Hij was altijd opgewekt. Niets was hem te veel. Vroegen we hem om iets te doen, dan aarzelde hij geen moment. Je kon altijd op hem rekenen. We zijn de week voor zijn ongeval nog de reus Sint-Bavo uit Bavikhove gaan ophalen zodat die in de stoet mee kon stappen.

Witte ballonnen

Bij de voorbereiding voor het kermisweekend van dit jaar was het dan ook snel duidelijk dat het comité iets ter ere van Kevin zou doen. “De reclamestoet vindt in zijn nagedachtenis plaats”, verduidelijkt Johnny. “Zijn vrachtwagen zal de stoet openen en daarin zullen zijn kinderen Mauro (11) en Zita (11) zitten. De ongeveer veertig wagens die in de stoet mee rijden zullen allemaal een witte ballon met zijn naam ophangen. Op het einde van de stoet zullen zijn kinderen uitstappen en op de Markt een tros witte ballonnen oplaten. Dat kan geen kwaad voor het milieu, want ze zijn recycleerbaar.”

Verwijzing

In de reuzenstoet stappen ook enkele muziekverenigingen mee en die verwijzen subtiel naar Kevin. “In hun namen schuilt een hulde aan Kevin”, verklapt Johnny. “ Er komt speciaal een ganzenfanfare uit Duitsland, want Kevin was een grote dierenvriend en natuurliefhebber. Onze Meulebeekse harmonie Vreugd in Deugd verwijst naar zijn opgewekte karakter en de drumband Nieuw Leven uit Aaigem naar zijn nichtje dat amper een paar dagen na zijn dood geboren is. Er is ook nog drumband en majorettes De Doorzetters uit Deurne en dat spreekt voor zich. Als Kevin iets deed, ging hij er altijd voor. Dat vertaalde zich in zijn passie voor de Eerste Wereldoorlog, maar minstens evenveel in zijn liefde voor zijn gezin.”

Tweede Beren City Trail

De reclame- en reuzenstoet rijdt op zondag 16 juni om 15 uur uit in het centrum. Op vrijdag 14 juni opent het kermisweekend met een kinderloop en de tweede Beren City Trail. Die kent een parcours dat voor tachtig procent vernieuwd is, met onder andere passages door de kerk en de brandweerkazerne. Daar zal ook een bar staan die de opbrengst schenkt aan de vzw Dynamica, een vereniging voor de integratie van personen met een handicap. Op zaterdag 15 juni is er om 16 uur een dankmis op de piste van de autoscooters en op maandag 17 juni is er een afsluitende rommelmarkt in het centrum.