Kermisstoet wordt pakkend eerbetoon aan Kevin Braekevelt: Mauro (11) en Zita (8) laten ballonnen op ter ere van hun papa Sam Vanacker

16 juni 2019

18u09 0 Meulebeke De reclame- en reuzenstoet op kermiszondag in Meulebeke stond in het teken van Kevin Braekevelt (38), die vorig jaar om het leven kwam. Kevin was een trouwe medewerker van de reclamestoet. Om hem te eren, reden alle wagens met een witte ballon aan de zijspiegel. Maar vooral Kevins kinderen, Mauro (11) en Zita (8), deden veel toeschouwers een krop in de keel krijgen.

Kevin Braekevelt was medezaakvoerder van het gelijknamige grondwerkbedrijf uit Tielt en was gepassioneerd door de Eerste Wereldoorlog. Op 25 mei vorig jaar vond hij toevallig een obus. In de overtuiging dat het projectiel onschadelijk was, probeerde hij het ding op eigen houtje open te maken. Met fatale gevolgen. Een jaar na datum prijkt zijn naam nog steeds in grote letters op de vrachtwagens van Grondwerken Braekevelt. Zondag opende de oude vrachtwagen van Kevin de stoet, met zoontje Mauro (11) en dochtertje Zita (8) aan boord.

‘You’ll never walk alone’

Ter hoogte van de kerk van Meulebeke hield de vrachtwagen halt. Mauro en Zita klommen uit de cabine en kregen van burgemeester Dirk Verwilst en Johnny Wastijn van het kermiscomité een flinke tros witte ballonnen overhandigd. Terwijl de harmonie van Meulebeke ‘You’ll never walk alone’ aanhief, lieten Mauro en Zita samen met hun grootvader en hun tante de ballonnen ten hemel. De familie sloot af met een heel dikke knuffel onder applaus van het publiek.

Een moeilijk moment voor ons, want het gemis blijft. Tegelijk doet het enorm veel deugd dat zoveel mensen Kevin nog niet vergeten zijn Schoonbroer Daan Braeckevelt

Een bijzonder emotioneel moment voor de familie, vrienden en collega’s van Kevin. “Een heel mooi gebaar van het kermiscomité”, zegt Daan Braeckevelt, de schoonbroer van Kevin. Hij zat achter het stuur van de eerste vrachtwagen. “Een moeilijk moment, maar tegelijk doet het enorm veel deugd dat zoveel mensen Kevin nog niet vergeten zijn. Kevin was niet iemand die heel graag in de belangstelling stond, maar hij kon plezier maken als de beste. Hij hield van de kermis en samen reden we elk jaar mee met de stoet, al van in het begin. Tot vorig jaar. Toen zijn onze vrachtwagens niet uit gereden. Vandaag zijn we een jaar later en rijden we uit ter ere van hem. Het gemis blijft.”

Ook de collega’s van de andere bedrijven uit Meulebeke betuigden Kevin hun respect. Aan alle veertig wagens van de reclamestoet hing een witte ballon, met daarop de naam ‘Kevin’ aan de zijspiegel. Johnny Wastijn van het Meulebeekse kermiscomité knipte de ballonnen van de zijspiegels, op dezelfde plaats waar Mauro en Zita hun ballonnen ten hemel hadden gelaten. “Kevin was iemand op wie je kon rekenen”, zegt hij. “De week voor zijn ongeval zijn we nog samen naar Bavikhove gereden om een reus voor de stoet. Hij zorgde ervoor dat de sfeer er goed in zat. Hij was er bij van in het begin. Kevin en zijn familie verdienen dit eerbetoon. Enerzijds moet dit vandaag wel een feest zijn, maar anderzijds blijf je de wonde voelen. Een heel dubbel gevoel.”

De Doorzetters

Niet alleen de reclamestoet stond in het teken van Kevin. Ook tijdens de reuzenstoet werd er subtiel naar hem verwezen. Zo was het geen toeval dat meteen na de doortocht van de reclamestoet drumband De Doorzetters uit Deurne passeerde. “Als Kevin iets deed, ging hij er altijd voor. Dat vertaalde zich in zijn passie voor de Eerste Wereldoorlog, maar minstens evenveel in de liefde voor zijn kinderen”, aldus Wastijn.