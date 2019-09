Kermis met Texas Street Art en rommelmarkt VDI

19 september 2019

15u48 0 Meulebeke De jaarlijkse septemberkermis strijkt van vrijdag 20 tot en met maandag 23 september in Meulebeke neer. Naast de kermisattracties op de Markt zijn er ook heel wat activiteiten.

De kermis opent vrijdag om 19 uur met een bondsquiz voor het goede doel in OC Vondel. Zaterdag pakt van 14 tot 20 uur kunstkring Ku.Te.Na. uit met Texas Street Art in de voormalige winkel van schilder Luc Vansteenkiste in de Marktstraat 16, er is de Bèreretrokoers in de centrumstraten en de expo Confrontaties III in de Pittemstraat 100. Op zondag 22 september is er vanaf 8 uur rommelmarkt in het centrum en opnieuw Texas Street Art, van 10 tot 19 uur deze keer. Vanaf 16 uur is er live muziek met het Texascafe. Davidsfonds organiseert van 9.30 tot 12.30 uur een boekenbeurs in zaal Lucifer van de bib. Die dag vindt ook de Beerkensworp vanaf de kerktoren plaats en daar zal een nieuw concept gelden. Op maandag 23 september is er Beerkensbedeling voor de kinderen op het Marktplein.