Kapel mag gesloopt worden, inboedel blijft bewaard Valentijn Dumoulein

19 december 2019

13u57 0 Meulebeke De grond waarop de kapel van O.L.V. van Weedom is verkocht en de nieuwe eigenaar mag de kapel afbreken. Na de heemkring hekelde ook N-VA die beslissing, maar de gemeente zegt dat de veiligheid van fietsers prioritair is.

“Het Agentschap Wegen & Verkeer adviseerde ons om extra aandacht te schenken aan deze gevaarlijke situatie”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Er werd tijdens het openbaar onderzoek ook geen bezwaar ingediend. Als er ooit een wagen van de oprit naast de kapel vertrekt, moet deze met zijn neus op het fietspad staan om een goed zicht te hebben op de rijweg. Als er op dat moment een fietser opduikt, is een aanrijding onvermijdelijk.”

Rik Priem (ZorgSaam) vroeg of er nog een oplossing kon gevonden worden voor het interieur van de kapel. De gemeente belooft die voorlopig bij te houden tot de heemkring er een definitieve plaats kan aan geven. Zowel ZorgSaam als N-VA vragen in de toekomst een plan rond erfgoed in de gemeente op te stellen om zulke zaken te vermijden.