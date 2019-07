Kampeer eens een nacht op recreatiedomein Ter Borcht Valentijn Dumoulein

26 juli 2019

14u24

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Recreatiedomein Ter Borcht mag dit jaar veertig kaarsjes uitblazen en dat wordt op vrijdag 30 augustus in stijl gevierd met de Nacht van Ter Borcht. Dan is het uitzonderlijk mogelijk op het terrein te kamperen en er zijn voor de gelegenheid tal van activiteiten.

Om 17 uur openen de deuren van de gelegenheidscamping. “Van 17.30 tot 20.45 uur is er een infomarkt over het domein en is er randanimatie”, zegt milieuschepen Danny Bossuyt (CD&V). “Die varieert van kano varen op de ringsloot tot een circusinitiatie, kampvuurkoken, een workshop vuur maken en cluedo spelen tot boomklimmen, een deathride, een trollendorp bouwen, een bosspel, fietsparcours, strip- en vertelhoek en geocaching. Ook de compostmobiel en sjoelbakfiets zijn present.” Voor de gelegenheid is er een retrospectieve foto-expo van Ter Borcht door heemkring Mulenbeca. Er is ook een avondbuffet met broodjes en soep.

Film en avondexcursie

“Om 21 uur voorzien we de animatiefilm Coco op een groot scherm in open lucht en staat er ook een avondexcursie op het programma. Wie de film meepikt, kan om 23 uur diezelfde avondexcursie ook nog doen”, aldus de schepen. “Op de tocht maak je kennis met vleermuizen, zoorgdieren en uilen.”

Op zaterdag 31 augustus kan wie dat wenst om 7 uur aan een vroegmorgenwandeling deelnemen. Van 8 tot 10 uur is er een ontbijt voorzien en om 11 uur sluit de camping zijn deuren.

Kostprijs

Blijven overnachten, ’s avonds en ’s morgens eten, de film en natuurexploratie meepikken kost 10 euro voor volwassenen en 7,5 euro voor kinderen jonger dan dertien jaar. Wie enkel de film en of de excursie meepikt betaalt slechts 4 euro of 2 euro voor kinderen onder de dertien jaar. Leden van de Gezinsbond, Natuurpunt en de Lijnvissersclub betalen slechts 2 euro (volwassen) of 1 euro (kinderen).

“De inschrijvingen lopen zeer vlug”, zegt de schepen. “Wie er bij wil zijn, doet er goed aan zich zo vlug mogelijk in te schrijven via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051/27.55.50.