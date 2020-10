Juniors dansclub Folle et Fou behalen brons op Dance Waves Valentijn Dumoulein

01 oktober 2020

10u29 0 Meulebeke De Juniors van dansclub Folle et Fou uit Meulebeke zijn in de prijzen gevallen op een wedstrijd Moderne Dans van Dance Waves in Waregem.

“Ze werden er verdienstelijk derde”, zegt begeleidster Lieve Germonprez. “Ik ben trots op deze gemotiveerde en geconcentreerde groep dansers. Zij gaven het beste van zichzelf op een verzorgde, afgewerkte, technisch goed uitgevoerde dans. Dat gebeurde met een choreografie van Delphine Vanheule. Voor enkele dansers was het hun eerste wedstrijdervaring en dan is het uiteraard extra fijn dat ze een goed resultaat behalen. De meisjes zijn echt in de wolken. Sommigen hebben zelfs met hun medaille geslapen.”