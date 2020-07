Joy (24) strijdt voor kroontje van Miss Elegance Belgium 2021 Valentijn Dumoulein

25 juli 2020

15u09 2 Meulebeke Ze mocht eerder al Ze mocht eerder al het lintje van Miss Tattoo Belgium omgorden , maar nu waagt de Meulebeekse Joy Vanmellaerts (24) ook haar kans bij de verkiezing van Miss Elegance Belgium 2021.

Joy komt dus niet onbeslagen op het ijs, in januari 2019 werd ze al tot Miss Tattoo Belgium gekroond. “Daardoor is mijn zelfvertrouwen gegroeid en zijn er ook meer deuren open gegaan”, vertrouwt ze ons toe. “Zo was ik al te gast in een aflevering van Gert Late Night die deels rond tattoos draaide. Via een vriendin werd ik op de hoogte gesteld van Miss Elegance Belgium, een vrij nieuwe verkiezing die nog maar twee jaar bestaat. Ik vond het uitgangspunt wel interessant en besloot me in te schrijven. Het gaat immers niet alleen over schoonheid. Ras, uiterlijk, klein, dik, dun, met of zonder tattoos, het is er bijzaak. Ze zoeken het toonbeeld van elegantie en ik wil bewijzen dat een dame met tattoos dat zeker ook kan zijn.”

Coronaproof evenementen

Joy, die in het dagelijks leven in de Kleine Bassin in Roeselare werkt, maar in Meulebeke woont, heeft op vandaag al meer dan twintig tattoos, op haar armen, bil, handen, enkels, rib, nek en sinds kort ook haar buik en rug. Onder andere een portret van Jezus siert haar lichaam, maar ook tattoos die verwijzen naar het overlijden van dierbaren. “Ze vertellen mee het verhaal over wie ik ben en waar ik voor sta”, zegt ze. “Door de coronacrisis is het niet altijd mogelijk geweest om vaak samen te komen, maar de finale van Miss Elegance Belgium vindt op 12 december plaats. Binnenkort staan er een reeks coronaproof evenementen gepland, bijna elke week één. Die variëren van fotoshoots en catwalktraining tot een teambuilding. Ik verkoop ook snoepzakjes om mijn verkiezing te sponsoren.

Wie een snoepzakje wil kopen of Joy wil volgen kan dat via de Facebookpagina Finaliste Miss Elegance 2021 Joy Vanmellaerts .