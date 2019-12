Jongeren leren zelfstandig wonen Valentijn Dumoulein

03 december 2019

14u30 3 Meulebeke In Jeugdverblijf De Miere in Meulebeke vond de voorbije week voor het eerst een inleefweek rond zelfstandig wonen plaats. De primeur was voor veertien leerlingen van BuSo De Ster in Tielt en Dominiek Savio in Gits. Zij kregen een week allerlei workshop en doe-activiteiten voorgeschoteld om hen voor te bereiden op zelfstandig wonen.

“Die tips zijn wel degelijk nodig, want uit cijfers blijkt dat één op vier jongvolwassenen in Europa dak- of thuisloos is”, zegt Eveline Bohez van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, dat het project in onze regio uitrolde met instanties als het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, VOC Opstap en het OCMW van Tielt. “Vorig jaar beten enkele studenten van hogeschool Vives zich vast in die uitdaging. Zij werkten een inleefweek uit, die we nu voor het eerst uitgeprobeerd hebben.”

Weerbaarheid trainen

Jongeren van De Ster en Dominiek Savio trokken zich dagelijks terug in De Miere. “We kregen er een getuigenis te horen van iemand die alleen is gaan wonen, maar ook wat de valkuilen op dat vlak zijn”, zegt student Prince (19). “We kregen ook workshops, maar leerden ook positiever in het leven te staan. Zo was er een waardevolle les rond het trainen van je weerbaarheid. Daarnaast leerden we waar je moet op letten bij de huur van een woning en welke hulp je daarvoor kunt krijgen.”

Budgetbeurs

Ook de leraars zijn vol lof. “Wij vonden vooral de budgetbeurs een mooie les”, zeggen leerkrachten Tom Vanhaeverbeke, Yasmin Vanleynseele en Roos Verhaest. “Elke jongere moest met een basisbudget aan de slag. Zo moesten ze eten voor meerdere dagen aankopen en leerden ze de waarde van geld en vooral dat er meer is aan verhuizen dan gordijnen of meubels kopen.”

Het project was een try-out en werd gesubsidieerd door het Europese Leader-fonds. Er is vanuit de betrokkenen alvast interesse om het project verder uit te rollen.