Jonge accordeonvirtuoos Seppe (24) eregast op Meulebeeks accordeonfestival Valentijn Dumoulein

09 maart 2020

16u59 0 Meulebeke Op zaterdag 14 maart vindt er een nieuwe editie van het Accordeonfestival in Meulebeke plaats. De Accomusicband uit Tielt heeft weer een mooi programma klaar, met onder andere de Wevelgemse accordeonist Seppe Vande Walle (24) als eregast.

De Accomusicband brengt die avond in zaal Ter Deeve in de Bonestraat een gevarieerd programma met enkele medley’s van Glenn Miller, Jacques Brel, Dalida, Herb Alpert, Elvis en Christoff. Special guest die avond is de 24-jarige Seppe Vande Walle uit Wevelgem. Deze jonge virtuoos is laborant van opleiding en volgt een masteropleiding met specialisatie accordeon aan het conservatorium van Mons. Naast de musettemuziek voelt Seppe zich thuis in zowat alle muziekgenres.

Het 32ste accordeonfestival start om 19.30 uur in Zaal Ter Deeve. De inkom bedraagt 10 euro in voorverkoop en 12 euro de avond zelf. Kaarten bij Noël Van Gaever op 051/45.75.98 of Luc Bouckhuyt op 051/48.73.12.