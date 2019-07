Johan De Poorter opnieuw parlementair medewerker Axel Ronse VDI

15 juli 2019

12u17

Bron: VDI 8 Meulebeke Provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) gaat opnieuw aan de slag als Vlaams parlementair medewerker van Kortrijks volksvertegenwoordiger Axel Ronse.

De Poorter was de afgelopen vier jaar medewerker van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ronse. Daar volgde hij onder meer de dossiers op omtrent ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en werk. “Het was een bijzonder leerrijke en boeiden periode” laat De Poorter weten. “ Axel was de afgelopen legislatuur één van de actiefste parlementsleden waardoor ik heel wat kansen heb gekregen om het reilen en zijlen van het Vlaams Parlement te leren kennen” vult De Poorter aan.

Op 25 mei gaven 12.185 West-Vlamingen het vertrouwen aan Axel Ronse , waardoor hij op 18 juni opnieuw de eed kon afleggen als Vlaams Volksvertegenwoordiger.“ De afgelopen jaren werkten we bijzonder goed samen, waardoor het voor mij evident is dat we de komende jaren opnieuw samen onze schouders zetten onder verschillende West-Vlaamse dossiers” geeft Ronse aan. “Momenteel hebben we nog geen zicht op in welke commissies de parlementsleden zullen zetelen. Deze worden pas verdeeld na de aanstelling van een nieuwe Vlaams Regering.” besluit Ronse

Johan De Poorter was van 2012 tot 2018 voorzitter van de Meulebeekse N-VA Afdeling. Momenteel is hij nog voorzitter van het Arrondissementeel bestuur van Kortrijk – Roeselare – Tielt . Hij werd op 9 oktober verkozen als Provincieraadslid en gemeenteraadslid in Meulebeke.