JH Pallets is drie maanden na dubbele brandstichting failliet LSI

01 april 2020

10u48

Bron: LSI 0 Meulebeke De rechtbank van koophandel in Kortrijk heeft pallettenbedrijf JH Pallets uit Meulebeke failliet verklaard. Drie personeelsleden verliezen daardoor hun job. Het faillissement volgt drie maanden nadat in onduidelijke omstandigheden twee keer in één week tijd brand was gesticht.

In de nacht van 13 op 14 december vernielde een uitslaande brand een halfopen loods met houten palletten van het bedrijf in de Slabancestraat. Verschillende brandhaarden maakten duidelijk dat er sprake was van brandstichting. Het leegstaande woonhuis vlak bij werd gevrijwaard. De maandag voordien was in dat woonhuis al geprobeerd brand te stichten door een matras met benzine te besprenkelen en een traploper in vinyl in brand te steken. Het onderzoek naar die brandstichtingen is lopende.

De activiteiten van het pallettenbedrijf stonden toen al op een laag pitje. Ondertussen zijn de boeken neergelegd en is het faillissement uitgesproken. Advocate Nathalie Beernaert uit Roeselare is als curator aangesteld. JH Pallets werd in 2001 door Jo Haerinck opgericht. In april 2018 werd de firma door ziekte verkocht aan een Oost-Vlaamse vennootschap die ook andere pallettenbedrijven in Zele en Binche uitbaatte. De dag na de tweede brandstichting vond de begrafenis van Jo Haerinck plaats, ongetwijfeld een bijzonder pijnlijke samenloop van omstandigheden.