Jeugd test nieuw speeltoestel meteen uit Valentijn Dumoulein

10 juli 2019

16u22

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Het speelplein op recreatiedomein Ter Borcht heeft sinds deze week een nieuw combispeeltoestel. Het gaat om een speeltuig met klimrek, glijbaan en een toren onder een dak dat enkele oudere speeltuigen met kleine mankementen moet vervangen.

“De mankementen waren op zich wel te repareren, maar we wilden geen zomerperiode met wat minder toestellen en dus hebben we meteen voor dit nieuw speeltuig geopteerd”, vertellen burgemeester Dirk Verwilst en jeugdschepen Rita Decostere. “We hebben de Nederlandse firma die het tuig gemaakt heeft dan ook speciaal gevraagd om het in het begin van de zomervakantie te komen installeren. Later deze zomer wordt ook het speelterrein zelf wat opgefrist en pakt de groendienst de perken aan. Ook het zand zal op sommige plaatsen worden aangevuld. Het speeltoestel zelf is omringd door houtschilfers omdat dit veiliger is en kinderen er zachter kunnen in vallen.”

Het nieuwe speeltoestel heeft een prijskaartje van 19.992 euro. Het werd woensdag al meteen in gebruik genomen door de kinderen van de lokale vakantiewerking. Ook mascotte Borre van Ter Borcht kwam een kijkje nemen.