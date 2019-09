Jens Dendoncker opent cultuurseizoen VDI

09 september 2019

17u15

Bron: VDI 2

Op zaterdag 21 september gaat het nieuwe cultuurseizoen van ontmoetingscentrum Vondel van start met een voorstelling van comedian Jens Dendoncker. In ‘Bang van Dendoncker’ vertelt Jens een persoonlijk verhaal, over het schijnbaar eindeloze geklungel dat jongvolwassenheid met zich meebrengt en de bijhorende nostalgie. Alles wordt doorspekt met grappen. Tickets kosten 15 euro via www.meulebeke.be.