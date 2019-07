Jean-Pierre staat al een halve eeuw met zijn botsauto’s op de kermis: “Tientallen koppeltjes vonden elkaar hier”

23 juli 2019

Momenteel staat zijn monumentale botsautokraam in Dentergem, maar de volgende dagen gaat het alweer verder richting Zelzate. De kermis, dat is leven onderweg. Zeker voor Meulebekenaar Jean-Pierre Lannoo (72), die met zijn autoscooters al liefst vijftig jaar vaste klant is op heel wat West- en Oost-Vlaamse kermissen.

Jean-Pierre was amper vier jaar toen hij zich stond te vergapen aan de kermiswagens die elk jaar de markt van Meulebeke op reden. “Die lichtjes, de muziek en dan die beweeglijke autootjes zelf: dat was pure magie”, vertelt hij nog steeds met pretlichtjes in de ogen. “Ik wist meteen wat ik later wilde gaan doen. Ik had het geluk dat mijn oudste broer Gérard me al was voorgegaan en een rupsmolen op de kermis had. Dankzij hem legde ik wat contacten binnen de foor en zo kon ik op mijn 22ste een autoscooterkraam overkopen van een familie die er twaalf jaar eerder mee was gestart. Zij zouden zich voortaan op een andere attractie focussen en dus kon ik mijn lang gekoesterde droom in vervulling doen gaan.”

Huldiging

Vijftig jaar later wordt Jean-Pierre in zowat elke plaats waar hij met zijn kraam halt houdt gehuldigd. “Een forain die zo lang mee draait, da’s een zeldzaamheid”, beseft hij. “Het is fijn dat de mensen me daar voor feliciteren, maar tussen maart en oktober ben ik op zeventien locaties te gast. Op den duur begint dat ook een beetje tegen te steken”, lacht de nog kwieke zeventiger. Toegegeven, de jaren zijn voorbijgevlogen. Ik heb het geluk dat mijn vrouw me overal gevolgd is, al is ze 21 jaar geleden helaas aan een hersenbloeding overleden. Onze kinderen gingen mee van stad tot stad. Dat was werkbaar omdat ik het gros van de tijd in West- en Oost-Vlaanderen bleef. Ze logeerden af en toe bij mijn schoonouders en later zaten ze op internaat. Het moet zijn dat de charme van het kermisleven toch is blijven hangen, want mijn dochter Els en haar man baten op vandaag hun eigen autoscooterkraam uit, al doen zij wel andere kermissen aan.”

Pieken en dalen

Tijden veranderen en ook de kermis kende zijn pieken en dalen. Jean-Pierre kan er van mee spreken. “Ik heb het geluk dat ik op het eind van de ‘golden sixties’ begon, maar tussen 1975 en 1995 waren het geen gemakkelijke tijden. De interesse van het publiek bleef maar dalen en veel forains zagen zwarte sneeuw. Botsauto’s behoren gelukkig tot de populairste attracties op een kermis. Veel nadeel heb ik daar dus nooit van ondervonden. Je zit hier niet passief in een attractie, maar kan zelf kiezen welke richting je uit beweegt. Die interactie zorgt voor een ongelofelijke aantrekkingskracht.

“Het zorgde voor wat adrenaline, maar ook de hormonen gierden hier door de lijven van veel jongeren. Tientallen koppeltjes vonden elkaar hier. Dan zagen ze de kans schoon om in mijn botsauto’s eens lekker dicht bij elkaar te zitten. Op veel plaatsen waar ik kom krijg ik dan ook nog geregeld van iemand te horen dat ze hun man of vrouw hier hebben leren kennen.

Kraam te koop

Na een halve eeuw arbeidsvreugde en met zijn botsauto’s vertoeven tussen het eendjes- en het schietkraam is het voor Jean-Pierre stilaan goed geweest. “Ik word een dagje ouder en zou het graag wat kalmer aan doen”, zegt hij. “Niet dat ik het niet meer aan kan, hé! Als er een van de 6.000 lampjes hier springt, sta ik in een mum van tijd op een ladder om die te vervangen. Vroeger kon ik voor het opzetten en afbreken rekenen op landlopers. In Ruiselede was er een opvangplaats voor hen (tegenwoordig het Penitentiair Landbouwcentrum – nvdr.) en dan ging ik hen daar ophalen. Sommigen waren na drie dagen al weg, anderen bleven drie maand. Één man – Eugène – is zelfs dertig jaar bij me blijven werken.

“Tegenwoordig kan ik op flexi-jobbers rekenen om die klus te klaren. Maar ik heb het stilaan gezien en zet dus mijn attractie te koop. Wie interesse heeft, mag me altijd contacteren. Al besef ik dat een kermiskraam overnemen geen evidente investering is als je weet dat één botsauto ongeveer 6.800 euro kost en ik er zo twintig heb staan. Voor hetzelfde geld blijf ik dat nog enkele jaren doen, tot er zich een nieuwe koper aanbiedt.”