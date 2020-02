Jaloerse man slaat echtgenote die op stap ging met medeleerlingen inburgeringscursus AHK

18 februari 2020

17u05 0 Meulebeke Een 31-jarige man uit Meulebeke moest zich verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk voor partnergeweld. Zo gaf hij zijn echtgenote een klap toen hij hoorde dat ze met de medeleerlingen van de inburgeringscursus een stadswandeling had gemaakt.

Toen de vrouw van allochtone afkomst in november 2019 met een blauw oog naar de inburgeringscursus in Meulebeke kwam, werd de politie verwittigd. De vrouw, die twee maanden zwanger was, vertelde de agenten dat ze slagen had gekregen van haar man en dat het niet de eerste keer was. Eerder was ze door fysiek geweld al eens op de spoeddienst beland. De vrouw mocht ook geen telefonisch contact meer hebben met enkele vriendinnen omdat hij hen hoeren vond.

De man riskeert nu een gevangenisstraf van vijf maanden. De 31-jarige man geeft toe dat hij te ver is gegaan. “We hebben vaak discussies uit jaloezie”, zei de man, die een werkstraf vraagt. Het koppel is nog altijd samen. De vrouw stelde zich geen burgerlijke partij tegen de man en zei tegen de rechter dat ze overdreven had in haar verklaringen. Vonnis op 9 maart.