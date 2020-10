Izegemse Styxx heeft nieuwe stek op bedrijvenzone Haandeput in Meulebeke Valentijn Dumoulein

08 oktober 2020

16u12 0 Meulebeke Het Izegemse bedrijf Styxx heeft voortaan een nieuwe stek op de bedrijvenzone Haandeput op de hoek van de Tieltstraat en Ambachtenlaan in Meulebeke. De bureaus en het magazijn bevinden zich voor het eerst onder hetzelfde dak in een nieuwbouw van 2.000 m².

Styxx werd in 2015 opgericht door Steven Sobrie en zijn vrouw Ellen Wyns. “We zijn een groothandel en een applicatiebedrijf voor bouw en industrie dat zich focust op allerlei oplossingen omtrent lijmen, afdichten en beschermen”, vertelt het duo. “Door de unieke combinatie van die groothandel en ons applicatiebedrijf leveren we luchtdichte en brandvertragende oplossingen op maat. Enkele projecten waar we bij betrokken waren zijn het vernieuwde Bosuil-stadion in Antwerpen en de Ensor Tower in Oostende.”

Voorheen had Styxx zijn bureaus op het thuisadres van Steven en Ellen in Kachtem en zijn magazijn aan de Lodewijk de Raetlaan. “Dankzij de nieuwbouw op deze goed zichtbare locatie in Meulebeke bevindt alles zich voortaan onder hetzelfde dak”, vervolgt Ellen. “Onze verkopers hebben er hun eigen kantoor en de verhuis betekent ook dat we willen gaandeweg willen uitbreiden. Zo zoeken we nog verkopers voor iedere provincie en een projectleider die de arbeiders op de werven begeleidt. We hebben ons nieuw hoofdkantoor ook op de groei gebouwd. Zo is er een tweede verdieping die we nu nog niet in gebruik hebben genomen, maar waar we op termijn actief in zullen zijn.”