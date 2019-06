Inwoners zetten hun feeërieke tuinen open voor het grote publiek VDI

24 juni 2019

15u21

Bron: VDI 0 Meulebeke In het kader van de Open Tuindagen zetten liefst 175 Vlamingen dezer dagen hun tuin voor het grote publiek open. In Meulebeke kan je komend weekend twee locaties bezoeken.

De Tuin van Regine bevindt zich in de Oude Gentstraat 4. Regina Vuylsteke ontfermde zich jarenlang over deze Engels geïnspireerde tuin van 5.000 m². Na haar dood in 2013 zette haar dochter Sophie haar levenswerk verder. Er zijn een siertuin met tientallen rozensoorten, een indrukwekkende kruidentuin, moestuin, boomgaard en tal van knusse zit- en rusthoekjes. De Tuin van Regine is op zaterdag 29 en zondag 30 juni van 10 tot 19 uur te bezoeken. Wie op voorhand belt, kan mogelijk een rondleiding krijgen. Dat kan via 051/48.91.76. Dat kost vier euro per persoon.

In Marialoop kan je in de Lostraat 7 dan weer de grote tuin van Carlos Strobbe en Marie-Jeanne Van Hove bezoeken. Je vindt er hagen, buxusvormen en verrassende doorkijken. Prijken ook in de tuin: een boomhut en petanquepiste, net als een groenten- en kruidentuin, weiland en serres. Marie-Jeanne stelt tijdens de Open Tuindagen ook haar schilderwerk tentoon. Ook hier zijn de openingsdagen 29 en 30 juni van 10 tot 19 uur. Een bezoek kost 4 euro, inclusief glas witte wijn of fruitsap. Groepen graag op afspraak. Op 30 juni komt Vlaco-lesgever Jozef Verplaetse langs om een woordje uitleg te geven over kringlooptuinieren.