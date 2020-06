Inwoners Sperrenwijk boos dat er geen zandbak op speelpleintje mag Valentijn Dumoulein

19 juni 2020

12u19 1 Meulebeke Het gemeentebestuur van Meulebeke gaat dan toch geen zandbak aanleggen op het speelpleintje op de Sperrenwijk. De gemeente wil vermijden dat er zand in het houtschors terechtkomt.

De gemeente vervangt systematisch het zand onder speeltoestellen met houtschors. Enerzijds omdat het dat hygiënischer vindt, anderzijds omdat het wettelijk zo wordt voorgeschreven. Aparte zandbakken kunnen in principe nog en dat vragen de inwoners van de Sperrenwijk dan ook. “Maar we kunnen hier niet op ingaan”, vertelt schepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “Stel dat er zand onder zo’n klimtoestel ligt: kinderen spelen daar, terwijl het zand onder zo’n speelstel als valbeveiliging dient. Dat zou gevaarlijke situaties opleveren en dus kiezen we onder zo’n toestellen voor houtschors. Een aparte zandbak kan ook niet, want we willen vermijden dat er zand in het houtschors terechtkomt”, gaat Bossuyt verder. “We willen geen precedent scheppen, want ook andere wijken zouden dan kunnen aandringen op een zandbak, terwijl we er al een hele grote hebben op domein Ter Borcht.”

De buurt reageert teleurgesteld.