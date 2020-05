Inwoners en personeel De Zonnewende amuseren zich met TikTok-filmpje Redactie

15 mei 2020

11u00 0 Meulebeke Eerder deze week kwam voor rusthuis De Zonnewende het verlossende nieuws dat niemand van de inwoners en personeelsleden besmet was met het coronavirus. Na weken van onzekerheid was de opluchting groot. Zo groot dat het er ook eens wat plezanter mag aan toe gaan, getuige dit leuke TikTok-filmpje die senioren en werknemers samen maakten.



Het gaat om een filmpje van de mensen op de afdeling Westerhuis. Met TikTok kun je zelf choreografieën doen of playbacken op bekende hits. Sommigen zwaaien of werpen kusjes, anderen durven al eens uitpakken met een korte choreografie. Vast staat dat het plezier er van af spat en dat het maken even de zorgen van de voorbije weken deed vergeten.