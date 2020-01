Exclusief voor abonnees Internaatsbeheerder Carlos Devos geeft na 38 jaar de fakkel door in sportschool VILO: “Vroeger gold meer het principe van ons plan trekken en ‘niet trunten’” Valentijn Dumoulein

24 januari 2020

06u10 0 Meulebeke Carlos Devos neemt op 1 februari - na bijna vier decennia - afscheid van sportschool VILO in Meulebeke. Hij begon indertijd als leerkracht Nederlands-Engels, maar werd al snel internaatsbeheerder. Hij bracht zijn leerlingen de nodige discipline bij, maar in die periode was hij ook getuige van heel wat kattenkwaad, van inbraken in het kasteel tot een eetstaking. Hij wordt opgevolgd door Anne-Mieke Dewilde

Sportschool VILO vierde in 2015 nog zijn vijftigste verjaardag. Zolang draaide Carlos Devos nog niet mee, maar toch lang genoeg om ‘als deel van het meubilair’ bestempeld te worden. De internaatsbeheerder stond voor en na de schooluren in voor het wel en wee van zijn leerlingen en maakt in de loop der jaren dan ook heel wat mee.

