IN BEELD. Sfeervol kamperen op Nacht van Ter Borcht

04 september 2019

12u26

Bron: Valentijn Dumoulein 6 Meulebeke Het voorbije weekend konden bezoekers uitzonderlijk een avond en nacht doorbrengen in recreatiedomein Ter Borcht. Het domein bestaat veertig jaar en naar aanleiding daarvan vond Nacht van Ter Borcht, een samenwerking tussen het gemeentebestuur, enkele verenigingen en 't West-Vlaamse Hart, plaats.

Bezoekers konden er een tentje plaatsen en eenmalig blijven overnachten. Uiteindelijk kwamen tweehonderd mensen om te blijven slapen en waren er nog eens dubbel zoveel bezoekers voor de andere activiteiten. Die varieerden van boomklimmen en kanovaren tot houtsnijwerkjes maken en deelnemen aan een avond- of ochtendwandeling op het domein. Daarbij was er speciale aandacht voor de lokale fauna en flora. Ook de film Coco werd in open lucht vertoond.

Meer foto's op de Facebookpagina T & T Photography.