Huisbrouwerij Klondiker organiseert Bierfeesten CDR

08 augustus 2019

07u42 5

Huisbrouwerij Klondiker langs de Spoorweglaan organiseert op zaterdag 11 augustus hun Tweede Lochting Bierfeesten. Iedereen is er vanaf 10 uur welkom om te genieten van een aperitief. Vanaf 14 uur zijn er gratis optredens van Fijnkost, Komjoesay (17 uur) en Appelblauwzjigroen (20 uur). Er tekent ook een foodtruck present en voor de kinderen is er een springkasteel. Omwille van de festiviteiten is ook een tijdelijk verkeersreglement afgekondigd. Van zaterdag 10 augustus om 10 uur tot zondag 11 augustus om 2 uur is alle verkeer, uitgezonderd fietsers, verboden ter hoogte van de Spoorweglaan tussen het kruispunt met de Pittemstraat en huisnummer 3.