Huisbrouwerij Klondiker lanceert frambozenbier

én gin Brouwcapaciteit wordt verdubbeld dankzij nieuwe ketel Valentijn Dumoulein

30 juli 2019

13u19

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Huisbrouwerij Klondiker organiseert op zaterdag 10 augustus een nieuwe editie van zijn bierfeesten en voor de gelegenheid pakken ze er uit met twee nieuwe dranken van eigen makelij: frambozenbier Françoise en de Bunkhouse Gin.

Dirk Cnockaert en zijn vrouw Kathleen startten in 2017 hun eigen huisbrouwerij in de Spoorweglaan op. De naam ‘Klondiker’ verwijst naar de goudzoekersstreek in het noorden van Canada en Alaska, waar Dirk in de jaren 90 met de rugzak naartoe trok. Het gaat vlug voor hen, want twee jaar later staat de teller van het aantal zelfgemaakte biertjes op liefst twaalf stuks, met vaste waarden als Dust, Claim, Flake of Saison d’Or als vaste waarden. Meest recente toevoeging aan de collectie is Françoise (6,5 graden). “We hadden met Frutha al een kriekbier in ons aanbod, maar ik wilde er nog een fruitbier aan toevoegen en koos voor eentje op basis van framboos”, vertelt Dirk. “Drie maand geleden ben ik begonnen met brouwen. Gezien fruitbier nog steeds in de lift zit, verwacht ik hier toch het een en ander van.”

Bunkhouse Gin

Met Bunkhouse Gin waagt Dirk zelfs een stapje richting de wereld der sterke(re) dranken. “Doordat een brouwsel van het biertje Lupor te veel schuimde, kon ik dit niet verkopen. Weggooien zou zonde zijn en iemand raadde me aan om dit in een stokerij als basis voor gin te laten dienen en dat heb ik gedaan. Het gaat om een gin op basis van kruiden en hop van het fruitige bier Lupor. Dit werd extra verrijkt met koriander en limoengras om de smaak te accentueren.” De naam verwijst naar een barak met stapelbedden die wel vaker in goudzoekersstreken te vinden was. De gin heeft een alcoholpercentage van 40 graden.

Een fles gin kost 40 euro, een glaasje op de opendeurdag proeven kost 6 euro. Op 10 augustus is er muzikale animatie met om 14 uur een concert van Fijnkost, om 17 uur muziek van Komjoesay en om 20 uur van Appelblauwzjigroen. Er zal ook een foodtruck staan, er is een rondleiding mogelijk en de bieren zijn uiteraard te proeven.

Nieuwe brouwketel

De zaken gaan zo goed dat Klondiker dit najaar uitbreidt. “Bij de opstart twee jaar geleden hadden we nooit durven dromen dat we zoveel bier zouden mogen brouwen”, aldus Dirk. “De drie brouwdagen per week zijn noodzakelijk wegens de kleinschaligheid van de brouwinstallatie. In het najaar investeren we alvast in een nieuwe brouwketel van 300 liter, wat moet leiden tot een verdubbeling van onze capaciteit. Of dit zal leiden tot minder brouwdagen of tot meer verkoop zullen we later moeten bekijken.” Meer info: www.huisbrouwerijklondiker.be.